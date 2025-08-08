Las declaraciones de Beausejour, Poli y Rivarola en investigación contra las plataformas de apuestas online

Desde 2022, Dreams, Marina del Sol, la Fundación Agrupación de Jugadores en Terapia, Polla de Beneficencia, el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile, el Sporting Club de Viña del Mar, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la abogada Soledad Ramírez han encabezado una ofensiva legal contra las plataformas de apuestas online.

Los querellantes coinciden en que los casinos en línea operan de forma ilegal en el país y apuntan a sitios como Betway, Betano, Coolbet, Betsson, Rojabet y Jackpotcity, entre otros, que ofrecen juegos de azar sin contar con los permisos exigidos por la ley.

También acusan competencia desleal, evasión de impuestos y ausencia de regulación, lo que les ha generado importantes perjuicios económicos. También advierten sobre el impacto en la salud pública, debido al aumento de la ludopatía y un fuerte impacto en las apuestas de la hípica.

En julio de este año, la Fiscalía decidió seguir adelante sólo con las acciones penales vinculadas al mundo de la hípica y comunicó su decisión de no perseverar respecto a las otras querellas. En paralelo, fijó para octubre la audiencia de sobreseimiento del empresario y fundador de la plataforma Estelarbet, Sebastián Salazar.

En el marco de la indagatoria que llevaba adelante el Ministerio Público, comentaristas de ESPN y, ex destacados futbolistas, prestaron declaración en junio de 2024: Jean Beausejour (40), Dante Poli (47) y Diego Rivarola (47). Esto en relación a la publicidad que exhibe la estación televisiva de la plataforma micasino.com. Sus declaraciones forman parte de la carpeta investigativa que cuenta con 2.406 fojas y a la que tuvo acceso Pulso.

Todos ellos declararon ante la Brid e c M e tropolitana a petición del Dreams, que cuestionó la exhibición de publicidad de la plataforma de apuestas en línea micasino.com en los programas de televisión F Show, ESPN F360 y ESPN F90, transmitidos por la señal de ESPN Chile.

El exdelantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola sostuvo ante que “mediante mis plataformas de redes sociales sí he promocionado plataformas de casino, sin embargo, no correspondía a micasino.com, debo aclarar que esto no era en forma permanente, si no que algo esporádico, es decir, por eventos específicos que fueran programados por estas plataformas, además respecto de esto puedo señalar que no siempre existió un pago en dinero asociado”.

Por su parte, Jean Beausejour, que formó parte de U. Católica, U. de Chile y Colo-Colo, dijo: “Quiero señalar que, en este tema, he sido una de las personas que aun recibiendo ofertas de estas plataformas no las he aceptado dado que no tengo intención de trabajar con ellas”.

El excentral de Universidad Católica, Dante Poli explicó: “Debo señalar que respecto de redes sociales que pudieran existir a mi nombre, estas no son cuentas oficiales que yo mantenga por mi o por tercero, si no que pueden corresponder a personas que no conozco y que no tengo relación comercial alguna, por lo tanto no he utilizado ese medio para promocionar sitios de apuestas o casinos en línea, como así tampoco he utilizado algún otro medio de comunicación para ello”.

“Finalmente, quiero señalar que nunca me han contactado para hacer publicidad o mención de algún sitio de apuesta o casino en línea”, explicó.

Publicidad

En la indagatoria, también prestaron declaración los periodistas Cristián Sánchez y Francisco Sagredo, que forman parte de la misma señal televisiva.

El primero sostuvo que “mediante mis plataformas de redes sociales sí he promocionado plataformas de apuestas deportivas, en este caso fue Betano, quienes se acercaron a mí ofreciéndome un acuerdo comercial para ello, por lo que procedí en dos oportunidades a hacer promoción mediante dos publicaciones en el feed de la red social Instagram, no volviendo a tener este tipo de publicaciones”. Mientras que el segundo señaló que: “Debo señalar que mediante mis plataformas de redes sociales no he promocionado plataformas de apuestas deportivas ni casinos, es así que debo señalar que me han ofrecido desde otras plataformas acuerdos comerciales para hacerles mención, pero nunca he aceptado esto como así también quiero señalar que no es mi intención dedicar mi espacio personal dentro de mis redes a este tipo de promociones”.

El caso reunió a destacados penalistas. Por Polar Limited (Coolbet) estuvo Jorge Bofill y César Ramos. El empresario Fernando Felicevich estuvo siendo asesorado por Susana Borzutzky. Sebastián Salazar es representado por Matías Balmaceda.

Anuncio

En el marco de la discusión en el Senado del proyecto de ley que busca regular el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, el abogado de la agrupación que reúne a Betano, Betsson, Betwarrior, Coolbet y Latamwin, Carlos Baeza, anunció el miércoles que “hemos llegado a un acuerdo con uno de los más importantes hipódromos de Chile y que, prontamente, alguna de las compañías que integran la agrupación permitirá a los jugadores apostar, de acuerdo con la Ley de Hipódromos, a través de las plataformas en línea”.

En conversación con Pulso, la presidenta de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, sostuvo que la decisión de la Fiscalía de no perseverar “no quiere decir que estas casas de apuestas sean legales. Esto sólo significa que la Fiscalía consideró que no había antecedentes probatorios suficientes para seguir adelante con la investigación, además de que se cumplía el plazo de dos años que establece la ley para poder investigar y formalizar”, afirmó.

Más directa aún, Carvallo dice: “M e gustaría sab e r si e l s e ñor Ba e za y las e mpr e sas qu e r e pr e s e nta pu e d e n e xhibir una lic e ncia qu e las autoric e e n Chil e a r e alizar pronósticos d e portivos, tal como s e r e fi e r e e l fallo d e la Cort e Supr e ma d e s e pti e mbr e d e 2023. Hasta dond e t e ngo e nt e ndido, no cu e ntan con ninguna autorización l e gal e n e l país para ll e var a cabo e sta actividad”. “A diario y en diversos medios de comunicación, vemos propaganda y publicidad de las empresas representadas por el señor Baeza invitando a la población a participar en pronósticos deportivos, y hasta ahora no conozco la existencia de una autorización legal que les permita ofrecer este servicio”.

Desde la agrupación de plataformas declinaron efectuar comentarios por las declaraciones de Carvallo.

Ante los senadores, Baeza sostuvo que “hay dos razones por las cuales el Ministerio Público puede decretar esta decisión de no perseverar. La primera es cuando no hay partícipe. Y la segunda es cuando el hecho no constituye delito. Lo que yo afirmo es que es imposible sostener que en esta causa no hay partícipe, porque hay tres años de investigación, 2.000 fojas de antecedentes, han declarado 20 personas, se han decretado 90 diligencias. Por lo tanto, sostener que el Ministerio Público decreta esta decisión de no perseverar en base a que no hay partícipe, eso no es efectivo”.

Dreams, por su parte, señaló: “Respetamos la decisión de la Fiscalía, sin embargo, queremos precisar que el no perseverar en la investigación no significa que los hechos denunciados no constituyan delitos, sino que no se reunieron antecedentes suficientes para continuar el proceso, lo que entendemos obedece a que las denunciadas no han fijado domicilio en Chile”.

Soledad Ramírez, querellante y accionista del Club Hípico, dijo: “Nosotros pedimos más control ya que para nadie es una novedad que nuestro país enfrenta el aterrizaje de estructuras de crimen organizado, las que se instalan en aquellos lugares o actividades donde no existe control. No queremos que eso ocurra con la hípica y la autoridad debería estar en línea con esta postura y no la contraria”.