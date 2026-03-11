Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

En el contexto del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, se están informando las salidas de quienes lideraron empresas y servicios estatales.

Una de las primeras que se comunicó oficialmente fue la salida de Solange Berstein, quien dejó la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) luego de cuatro años y en su lugar fue reemplazada por la comisionada de la CMF Catherine Tornel.

Otra de las salidas tuvo relación con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Vía hechos esenciales a la CMF de la matriz y sus filiales de refinería y sipetrol, Gloria Maldonado Figueroa renunció al cargo de presidenta del directorio a partir de hoy.

Sin embargo, en su comunicación a la CMF, no se notificó quién la reemplaza en el directorio de Enap.

Por otro lado, Valentina Durán ya dejó la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental tras su llegada al comienzo de la administración del Presidente Boric.

En reemplazo de Durán, en la categoría de subrogante, asumió Arturo Farías, quien antes era director regional de la Región Metropolitana del SEA y que es parte de la instancia desde hace ocho años, según su perfil en LinkedIn.

