    Catherine Tornel es oficializada como presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero

    Tornel reemplaza en la presidencia de la CMF a Solange Berstein, quien asumió en el cargo a inicios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) oficializó a Catherine Tornel como nueva presidenta del regulador. Un nombramiento que realizó el presidente electo José Antonio Kast, quien asume esta jornada.

    La nueva presidenta del consejo de la CMF reemplazó en el cargo a Solange Berstein, quien deja el cargo luego de cuatro años tras ser nombrada por el Presidente Gabriel Boric.

    “Es un gran privilegio y también una gran responsabilidad asumir la presidencia de la CMF, y quiero agradecer al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Presidente de la República, José Antonio Kast, por confiar en mí para asumir este importante desafío”, dijo Tornel en un comunicado.

    Tornel se desempeñaba como comisionada de la CMF desde 2023 y ahora deja dicha posición para asumir como presidenta del regulador. La ingeniera comercial de la Universidad Católica (UC) había sido nominada por el Presidente Gabriel Boric y ratificada por el Congreso en su momento.

    “Un aprendizaje relevante que me deja mi tiempo como comisionada es que cada decisión debe tomarse con la conciencia de que finalmente estamos influyendo en el bienestar de las personas, y es algo que mantendré como guía durante mi presidencia”, dijo. “Nuestro desafío como institución es seguir fortaleciendo y mejorando nuestros procesos de regulación y supervisión para responder de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía”, agregó Tornel.

    Catherine Tornel es máster en finanzas de la London Business School, con especialización en inversiones y finanzas cuantitativas; y magíster en finanzas de la UC.

    Previo a asumir como comisionada en la CMF, la nueva presidenta del consejo del regulador fue coordinadora del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda (2018-2020). Además, entre 2008 y 2018, fue economista senior de la gerencia de infraestructura y regulación financiera del Banco Central.

    “También cuenta con una importante trayectoria en el sector privado”, resaltó la CMF. Fue vicepresidenta de Transbank y directora de Banchile Administradora General de Fondos (en 2023). Ha sido, además, gerenta de área en el Banco de Chile (2022-2023); de riesgo y nuevos negocios en Combanc, Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor; y de inversiones en BBVA Seguros de Vida. Adicionalmente, formó parte de BBVA Pensiones y Seguros América Latina y BBVA Provida.

    Mientras que, en el área académica, ha sido profesora adjunta de finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Diego Portales, y actualmente, dicta cátedras en los magísteres de finanzas de la Universidad de Los Andes y de la Universidad Adolfo Ibáñez.

