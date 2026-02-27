Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

A menos de dos semanas de que José Antonio Kast asuma como nuevo presidente de Chile, el próximo miércoles 11 de marzo, la industria financiera tenía sus ojos puestos en quién sucederá a Solange Berstein en la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Si bien inicialmente el futuro gobierno estaba en búsqueda de un abogado para asumir la presidencia del organismo, e incluso trascendió que el abogado de Puga Ortiz, Cristián Carmona, podría encabezar la institución, distintas fuentes señalan que ya está zanjado el nombre de quien asumirá la presidencia de la CMF, y no se trata de un jurista, sino de una experta en finanzas y actual miembro del consejo del organismo: Catherine Tornel León (46).

Tornel es comisionada de la CMF desde 2023, por lo que conoce de cerca la industria financiera y cómo funciona la institución. Ese fue, precisamente, uno de los factores que jugó a su favor para ser escogida por el equipo de Kast para encabezar la CMF en el futuro gobierno, señala una fuente con conocimiento del asunto.

Además, es considerada una persona de confianza y que pertenece al sector, dado que trabajó en el segundo mandato de Sebastián Piñera como coordinadora de Mercado de Capitales, entre 2018 y 2020, cuando el ministro de Hacienda era Felipe Larraín.

Otro de los elementos que propició su llegada a la presidencia de la CMF es que ha sido bien evaluada por el entorno de la nueva administración, dado el trabajo que ha desarrollado hasta ahora en la entidad y el tipo de rol que ha jugado en ella, entre otras cosas, al poner énfasis en el desarrollo de mercado y marcando su voto disidente cuando lo ha estimado necesario.

El hecho de que Tornel vaya a liderar la institución, significa que quedará un puesto vacante en el consejo del organismo, por lo que el futuro gobierno ahora deberá buscar a su reemplazante, el que de momento no ha sido definido.

En el mundo público, el primer trabajo de Tornel fue en el Banco Central (BC), donde ejerció entre 2008 y 2018 como economista senior en la Gerencia de Infraestructura y Regulación Financiera.

Pero antes del Banco Central estuvo en el sector privado. Primero fue analista de inversiones en BBVA Provida (2003-2006) y fue ascendiendo hasta llegar a ser gerenta de Inversiones de la compañía de seguros BBVA Chile (2007-2008).

Ese último año en el grupo inició un magíster en Finanzas del que egresó al año siguiente con distinción máxima, cuando ya estaba en el BC. En medio de su paso por el instituto emisor, también hizo un máster en ciencias de las finanzas en el London Business School, con mención en inversiones y finanzas cuantitativas.

En el mundo privado no sólo estuvo en el grupo BBVA, sino que también fue directora de la AGF de Banchile y Transbank, compañías a las que llegó un par de años después de dejar Teatinos 120, pero donde solo estuvo tres meses, dado que volvió al sector público al aterrizar en la CMF en octubre de 2023.

“Previo a su llegada a la Comisión en 2023, era vicepresidenta de Transbank y directora de Banchile Administradora General de Fondos. Ha sido además gerenta de área en el Banco de Chile; de riesgo y nuevos negocios en Combanc, Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor; y de inversiones en BBVA Seguros de Vida, y formó parte de BBVA Pensiones y Seguros América Latina, y BBVA Provida. Además, ha sido profesora adjunta en finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, detalla su perfil en la CMF.

Oriunda de Los Vilos, llegó en 1998 a estudiar a Santiago con la beca Padre Hurtado de la UC, convirtiéndose en la primera profesional de su familia. Primero se tituló de ingeniera comercial en la Universidad Católica, y luego cursó un magíster en finanzas en la misma casa de estudios.

La voz disidente

La comisionada Catherine Tornel no ha seguido la tradición de consensos que hasta ahora se había dado en la CMF. No vota todo en contra, pero sí ha mostrado una posición diferente respecto del resto del consejo que gobierna la CMF, en decisiones consideradas relevantes del organismo, mostrando una visión distinta dentro de la instancia que hoy preside Solange Berstein y que además conforman Augusto Iglesias (vicepresidente), Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón.

Así lo han revelado actas de sesiones del consejo de la CMF, que han mostrado una posición diferente de la comisionada en la definición de bancos sistémicos y sus cargos de capital, y también en definiciones que tuvieron que tomar en el marco de la ley de fraudes en medios de pago.

Además emitió su voto disidente en el marco de la normativa referida a la determinación del pago mínimo de tarjetas de crédito, y otro en relación a la sanción que impuso la CMF al Banco de Chile, con una multa de 617,98 UF por otorgar créditos a deudores de pensiones de alimentos.

Entre quienes la conocen la describen como una persona frontal, que defiende sus convicciones, que dice lo que piensa, pero que lo sustenta con argumentos técnicos. Y agregan que lo anterior no quita que sea dialogante, lo que se evidenció en su rol como coordinadora de Mercado de Capitales. Tornel ha señalado anteriormente que en ese cargo aprendió a negociar.