Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

Adelantando su fecha de salida oficial, la presidenta del directorio de la petrolera estatal Enap, Gloria Maldonado Figueroa, nombrada por el mandatario saliente, Gabriel Boric, presentó su renuncia al cargo, la que se hará efectiva a partir de este miércoles 11 de marzo, según informó a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Como consecuencia de ello, también dimitió a las filiales Enap Refinerías y Enap Sipetrol.

De este modo, siguió el mismo camino que había adoptado su colega en la mesa directiva, Andrés Rebolledo, quien era vicepresidente de la empresa, el otro director designado directamente por el Presidente Boric, quien dejó el cargo a contar del martes 10.

imagen-andres-rebolledo-10

La decisión de dimitir fue adoptada por ambos directores, pese a que oficialmente el periodo de su cargo expiraba en abril, cuando se realiza la junta ordinaria de accionistas, dado que Enap se rige por la Ley de Sociedades Anónimas.

Sin embargo, es habitual que en cada cambio de mando presidencial, los directores de la estatal nombrados por la Presidencia dejen sus cargos, de manera de dejar en libertad de acción al gobierno entrante para que nomine de inmediato a sus reemplazantes.

De hecho, Maldonado había asumido en mayo de 2022, después de la junta de abril de ese año.

Otros cuatro directores de la compañía, que son nombrados por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), se mantienen. Ellos son Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar y Rodrigo Manubens. El otro es el representante de los trabajadores, Nolberto Díaz, quien también sigue en la mesa.

Desafíos de la próxima administración

El directorio saliente de la petrolera estatal puso énfasis en tres grandes lineamientos: operación, logística y deuda. Y, según señaló Pulso este domingo, probablemente esas prioridades se sostengan.

Esto dependería de si se mantiene la actual administración que encabeza el gerente general, Julio Friedmann.

Dos expresidentes coincidieron en que el nivel de endeudamiento de Enap sigue siendo alto, pese a los esfuerzos que se han realizado y que lo redujeron de un máximo de más de US$4 mil millones de deuda financiera bruta en la década pasada a los cerca de US$3.100 millones actuales.

En lo operativo, el foco en operación y logística sería clave.

Uno de los esfuerzos más relevantes de la empresa será la continuidad operacional, o sea, mantener las dos refinerías (Concón y Biobío) funcionando a tope, puesto que si no están a plena capacidad, pierden dinero. Y para ello, las mantenciones al día son fundamentales. Y en los últimos años ello ha ocurrido, por tanto habría que sostenerlo para que sus ingresos se mantengan, se logren utilidades y se haga un adecuado aporte al fisco, pero con una parte relevante que permita reducir aún más la deuda.

Asimismo, Enap ha estado trabajando en mejorar su capacidad logística, puesto que es deficitaria -buques, camiones, ductos- y su primera responsabilidad es asegurar el abastecimiento energético del país. Y en tiempos de incertidumbre geopolítica, se hace aún más necesario, por lo que otra tarea de mantención es fortalecer este esfuerzo.