SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno

    A menos de 80 días de finalizar la actual administración de gobierno, 14 proyectos de inversión deben ser revisados por el Comité de Ministros y suman US$5.065 millones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. MARIO TELLEZ

    El próximo miércoles 7 de enero de 2026, a las 17:00 horas, se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente una nueva sesión del Comité de Ministros (CM), en la que se analizará el futuro de dos importantes proyectos.

    A menos de 80 días de finalizar la actual administración de gobierno, 14 proyectos de inversión deben ser revisados por el Comité de Ministros y suman US$5.065 millones.

    Los proyectos que revisará la instancia son: “Desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví”, impulsado por la Inmobiliaria El Refugio, propiedad de la familia Lería, que considera una inversión de US$2.000 millones; y “Terminal GNL Penco-Lirquén”, de GM Energy SpA, que contempla una inversión de US$165 millones.

    Será la vigésima novena ocasión en que se reúnan los secretarios de Estado para analizar el futuro de grandes proyectos de inversión. En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hacen un positivo balance de las cifras que arroja la actual administración de gobierno en materia de revisión de proyectos.

    En la actual administración, el Comité de Ministros ya ha revisado 44 proyectos con recursos con un monto involucrado de US$24.826 millones, esto sin considerar las sesiones que pueden desarrollarse en los próximos meses. Durante toda la administración anterior se votaron en el Comité de Ministros 37 proyectos con una inversión asociada de US$11.788 millones.

    De los 44 proyectos, el desglose es el siguiente: respecto de 30 proyectos, el CM ha mantenido la aprobación y respecto de cinco ha revertido el rechazo original, dejando aprobado el proyecto. En cuatro oportunidades el Comité de Ministros ha mantenido el rechazo (Centro de manejo ambiental Ñuble sustentable; Planta WTE Araucanía; Dominga II; y Línea de alta tensión 1 x 220 KV Tubul - Lagunillas); y solo en dos casos revirtió la aprobación original, rechazando el proyecto (Andes LNG y Dominga I). Finalmente, en tres casos ha decidido retrotraer la evaluación de proyectos que se encontraban rechazados.

    Las cifras del SEA también evidencian una reducción en los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión ante el Comité de Ministros. Un ejemplo claro de ello es que, durante la administración anterior (2018-2022), el promedio de tiempo hasta la sesión del Comité de Ministros era de 492 días. En cambio, en el actual gobierno (2022-2025), dicho promedio se ha reducido a 417 días por sesión.

    Así, a la fecha hay 14 proyectos admitidos a trámite y pendientes de revisión del CM. De ellos, 11 proyectos se encuentran aprobados, por una suma de US$ 4.972 millones. Se debe aclarar que estos proyectos aprobados y reclamados no tienen restricciones normativas para iniciar su ejecución. Solo tres de los proyectos reclamados vienen con rechazos previos, los que suman US$94,1 millones de monto de inversión.

    Desde el inicio de esta administración (marzo de 2022 a diciembre de 2025), el Comité ha celebrado un total de 28 sesiones: cuatro en 2022, siete en 2023, nueve en 2024 y ocho en 2025.

    Desde el SEA confirman que el Comité de Ministros se encuentra convocado para el 7 de enero próximo “y va a sesionar nuevamente antes del fin del gobierno”. “En el período de gobierno anterior, fueron 26 en total”, señaló el servicio.

    Consultado el SEA si es posible hacer una comparativa de gestión del Comité de Ministros con el último año del gobierno anterior, la respuesta fue la siguiente: “En cinco sesiones, el año 2021 se revisaron ocho proyectos por US$3.657 millones. De los ocho, uno fue rechazado y uno retrotraído. En 2025, se desarrollaron ocho sesiones en las que se revisaron 14 proyectos por un monto de inversión de US$7.216 millones. Solo fue rechazado uno”.

    La visión de los expertos

    Gonzalo Cubillos, abogado socio fundador de Cubillos Soza Abogados sostuvo que este “Comité de Ministros partió con el prejuicio de aprobar proyectos, pero a medida que avanzó el gobierno, se dio cuenta de la necesidad de inversión, por lo que dio celeridad en resolver los reclamos. Su gran punto negro fue su negativa a aprobar el proyecto Dominga, a pesar de las sentencias que así lo ordenaron”.

    José Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados explicó que “para evaluar la gestión del Comité de Ministros, creo que hay que abstraerse del caso de Dominga, ya que ese caso está muy teñido por otro tipo de consideraciones y posturas que van más allá de lo técnico. Pero si se analiza la cantidad de proyectos que fueron revisados y, en general, los tiempos de tramitación, el balance es positivo. Evidentemente, todos queremos que el Comité sesione más veces al año y que se acorten al máximo los tiempos de tramitación de esta instancia de revisión, por lo que ahí creo están los desafíos tanto para esta administración como para la entrante”.

    “Creo que en términos generales, al igual que lo que ocurrió con el gobierno en las más diversas materias, tuvo un rol más bien irrelevante, sin que exista mucho que destacar o reprochar. Sí estimo valorables las resoluciones de noviembre pasado en el caso del proyecto “Continuidad operacional distrito Pleito fase 3”, de la Compañía Minera del Pacífico S.A.; y del proyecto “Conexión vial Ruta 78 hasta Ruta 68”, que demuestran que, al menos, hubo un análisis de los casos, y una mínima comprensión de la discusión ambiental”, dijo Jorge Femenías, socio de Vial Larraín Femenía, y agregó que “quizás también se deba destacar la resolución en el caso del Proyecto de desarrollo Los Bronces”.

    “Con todo, la verdadera reflexión que me queda es que se trata de una institución mal diseñada, que le entrega un poder resolutivo enorme a autoridades que carecen de conocimientos en materia ambiental, como quedó claro en el tantas y tantas veces citado proyecto Dominga”, añadió.

    Rodrigo Benítez, abogado de SW | Consulting sostuvo que “creo que ha sido muy consistente con las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental, sin perjuicio de que los plazos para decidir y dictar la resolución correspondiente siguen siendo demasiado excesivos. Es un tema que debe priorizarse”.

    Más sobre:NegociosEmpresasProyectosGNLGasInversiónBoricPiñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump

    Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 29 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tumores y enfermedades cardiovasculares lideran las causas de muerte de personas en listas de espera

    “Su base de apoyo está por verse”: socialistas ponen suspenso a la continuidad de Ossandón en la presidencia del Senado

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno
    Negocios

    Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota
    Tendencias

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump
    Mundo

    Zelenski destaca “resultados significativos” en su reunión con Donald Trump

    Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

    Zelensky destaca “resultados significativos” en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana