Los proyectos que mantiene pendiente de revisión el Comité de Ministros a menos de tres meses del fin del gobierno

El próximo miércoles 7 de enero de 2026, a las 17:00 horas, se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente una nueva sesión del Comité de Ministros (CM), en la que se analizará el futuro de dos importantes proyectos.

A menos de 80 días de finalizar la actual administración de gobierno, 14 proyectos de inversión deben ser revisados por el Comité de Ministros y suman US$5.065 millones.

Los proyectos que revisará la instancia son: “Desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví”, impulsado por la Inmobiliaria El Refugio, propiedad de la familia Lería, que considera una inversión de US$2.000 millones; y “Terminal GNL Penco-Lirquén”, de GM Energy SpA, que contempla una inversión de US$165 millones.

Será la vigésima novena ocasión en que se reúnan los secretarios de Estado para analizar el futuro de grandes proyectos de inversión. En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hacen un positivo balance de las cifras que arroja la actual administración de gobierno en materia de revisión de proyectos.

En la actual administración, el Comité de Ministros ya ha revisado 44 proyectos con recursos con un monto involucrado de US$24.826 millones, esto sin considerar las sesiones que pueden desarrollarse en los próximos meses. Durante toda la administración anterior se votaron en el Comité de Ministros 37 proyectos con una inversión asociada de US$11.788 millones.

De los 44 proyectos, el desglose es el siguiente: respecto de 30 proyectos, el CM ha mantenido la aprobación y respecto de cinco ha revertido el rechazo original, dejando aprobado el proyecto. En cuatro oportunidades el Comité de Ministros ha mantenido el rechazo (Centro de manejo ambiental Ñuble sustentable; Planta WTE Araucanía; Dominga II; y Línea de alta tensión 1 x 220 KV Tubul - Lagunillas); y solo en dos casos revirtió la aprobación original, rechazando el proyecto (Andes LNG y Dominga I). Finalmente, en tres casos ha decidido retrotraer la evaluación de proyectos que se encontraban rechazados.

Las cifras del SEA también evidencian una reducción en los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión ante el Comité de Ministros. Un ejemplo claro de ello es que, durante la administración anterior (2018-2022), el promedio de tiempo hasta la sesión del Comité de Ministros era de 492 días. En cambio, en el actual gobierno (2022-2025), dicho promedio se ha reducido a 417 días por sesión.

Así, a la fecha hay 14 proyectos admitidos a trámite y pendientes de revisión del CM. De ellos, 11 proyectos se encuentran aprobados, por una suma de US$ 4.972 millones. Se debe aclarar que estos proyectos aprobados y reclamados no tienen restricciones normativas para iniciar su ejecución. Solo tres de los proyectos reclamados vienen con rechazos previos, los que suman US$94,1 millones de monto de inversión.

Desde el inicio de esta administración (marzo de 2022 a diciembre de 2025), el Comité ha celebrado un total de 28 sesiones: cuatro en 2022, siete en 2023, nueve en 2024 y ocho en 2025.

Desde el SEA confirman que el Comité de Ministros se encuentra convocado para el 7 de enero próximo “y va a sesionar nuevamente antes del fin del gobierno”. “En el período de gobierno anterior, fueron 26 en total”, señaló el servicio.

Consultado el SEA si es posible hacer una comparativa de gestión del Comité de Ministros con el último año del gobierno anterior, la respuesta fue la siguiente: “En cinco sesiones, el año 2021 se revisaron ocho proyectos por US$3.657 millones. De los ocho, uno fue rechazado y uno retrotraído. En 2025, se desarrollaron ocho sesiones en las que se revisaron 14 proyectos por un monto de inversión de US$7.216 millones. Solo fue rechazado uno”.

La visión de los expertos

Gonzalo Cubillos, abogado socio fundador de Cubillos Soza Abogados sostuvo que este “Comité de Ministros partió con el prejuicio de aprobar proyectos, pero a medida que avanzó el gobierno, se dio cuenta de la necesidad de inversión, por lo que dio celeridad en resolver los reclamos. Su gran punto negro fue su negativa a aprobar el proyecto Dominga, a pesar de las sentencias que así lo ordenaron”.

José Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados explicó que “para evaluar la gestión del Comité de Ministros, creo que hay que abstraerse del caso de Dominga, ya que ese caso está muy teñido por otro tipo de consideraciones y posturas que van más allá de lo técnico. Pero si se analiza la cantidad de proyectos que fueron revisados y, en general, los tiempos de tramitación, el balance es positivo. Evidentemente, todos queremos que el Comité sesione más veces al año y que se acorten al máximo los tiempos de tramitación de esta instancia de revisión, por lo que ahí creo están los desafíos tanto para esta administración como para la entrante”.

“Creo que en términos generales, al igual que lo que ocurrió con el gobierno en las más diversas materias, tuvo un rol más bien irrelevante, sin que exista mucho que destacar o reprochar. Sí estimo valorables las resoluciones de noviembre pasado en el caso del proyecto “Continuidad operacional distrito Pleito fase 3”, de la Compañía Minera del Pacífico S.A.; y del proyecto “Conexión vial Ruta 78 hasta Ruta 68”, que demuestran que, al menos, hubo un análisis de los casos, y una mínima comprensión de la discusión ambiental”, dijo Jorge Femenías, socio de Vial Larraín Femenía, y agregó que “quizás también se deba destacar la resolución en el caso del Proyecto de desarrollo Los Bronces”.

“Con todo, la verdadera reflexión que me queda es que se trata de una institución mal diseñada, que le entrega un poder resolutivo enorme a autoridades que carecen de conocimientos en materia ambiental, como quedó claro en el tantas y tantas veces citado proyecto Dominga”, añadió.

Rodrigo Benítez, abogado de SW | Consulting sostuvo que “creo que ha sido muy consistente con las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental, sin perjuicio de que los plazos para decidir y dictar la resolución correspondiente siguen siendo demasiado excesivos. Es un tema que debe priorizarse”.