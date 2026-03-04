Mercado de smartphones sufrirá mayor caída histórica en 2026 por crisis de memoria, según IDC

Las ventas globales de teléfonos inteligentes caerán 12,9% interanual en 2026, alcanzando 1,12 mil millones de unidades vendidas, según las proyecciones de la International Data Corporation (IDC), consultora líder del sector tecnológico. Se trataría del mayor descenso interanual registrado históricamente y dejaría las ventas en su nivel más bajo en más de una década.

La causa principal de esta tendencia es la escasez de chips de memoria DRAM y NAND. La expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) trasladó la capacidad de producción de los principales fabricantes -Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology- hacia componentes de alto margen, perjudicando al segmento de teléfonos inteligentes.

Esta contracción en las ventas no impactará a todos los sectores por igual. El informe destaca que los fabricantes de Android, con foco en el segmento de bajo costo —como TLC, Transsion, Realme, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Honor y Huawei—, son los más expuestos. “El encarecimiento de los componentes presionará sus márgenes y los obligará a trasladar los costos al consumidor”, dice Francisco Jeronimo, vicepresidente de Worldwide Client Devices de IDC.

En el segmento premium, Jeronimo sostiene que los gigantes Apple y Samsung ”están mejor posicionados para manejar la crisis y podrían ampliar su participación en el mercado a medida que el panorama competitivo se estrecha”. Sus reservas de caja y contratos de suministro a largo plazo son factores clave que les permiten asegurar un abastecimiento con años de anticipación.

En cuanto a los precios, la firma proyecta que el precio promedio de venta (ASP) subirá 14%, hasta un monto récord de US$523 en 2026. En paralelo, estima que el segmento de dispositivos por debajo de los US$100, que representa 171 millones de dispositivos, se volverá inviable de manera permanente, incluso cuando los precios de chips de memoria se estabilicen, hacia mediados de 2027.

A nivel regional, los mercados más impactados serán aquellos con mayor concentración de teléfonos económicos. Entre ellos lideran el Medio Oriente y Africa, que sufrirán el mayor retroceso en ventas, proyectado en un 20,6% interanual. Mientras que en los dos principales mercados del mundo, China y Asia Pacífico, descenderían 10,5% y 13,1%, respectivamente.

Hacia 2027, la IDC proyecta el inicio de la recuperación con un crecimiento interanual de 1,9%, seguido de una segunda alza de 5,2% en 2028, que dejaría las ventas en cerca de 1.200 millones de unidades. Pese a este aumento, la firma advierte que los precios no volverán a niveles anteriores.