Next Consultores: la firma de asesoría que une como socios a los exsuperintendentes Carlos Pavez y Osvaldo Macías

Next Consultores: la firma de asesoría que une como socios a Osvaldo Macías y Carlos Pavez

Next Consultores acaba de incorporar a dos nuevos socios. Hace alrededor de un mes se sumó el recién renunciado director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y exsuperintendente de Valores y Seguros (exSVS), Carlos Pavez. Y esta semana se incorporó el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien dejó el organismo regulador en marzo.

Así lo notificó la firma mediante su cuenta de LinkedIn. Next Consultores, que tiene como socios principales a Esteban Olivares y Álvaro Claeys, brinda asesoría al sector público y privado en áreas que van desde la gestión de riesgos, privacidad y protección de datos, control interno, gobierno corporativo, compliance, auditoría interna, y regulación.

“Ofrecemos servicios de mejora en los gobiernos corporativos, evaluación y fortalecimiento de sistemas de gestión de riesgos, programas de cumplimiento y modelos de control interno”, señala su sitio web.

Adicionalmente, destaca que cuenta “con experiencia en liderazgo de instituciones supervisoras del mercado financiero chileno e internacional y trabajamos con una visión técnica y estratégica para brindar soluciones personalizadas y herramientas costo-efectivas que agreguen y protejan el valor de nuestros clientes”.

Olivares es magíster en finanzas, ingeniero en información y control, y contador auditor de la Universidad de Chile. Fue gerente de riesgos tecnológicos y operacionales del Grupo Santander en Chile; gerente corporativo de riesgos en la Mutual de Seguridad CChC, y director de la red de clínicas regionales de la Achs y Mutual de Seguridad.

Por su parte, Claeys es “administrador de empresas con vasta experiencia bancaria, con participación en variados proyectos de desarrollo, de eficiencia, transformación, fusiones de bancos, implantación de sistemas core bancario, atención a auditorías internas y de reguladores, entre otros. En materias específicas conocimiento en productos de pasivos, canje, contabilidad, tarjetas de crédito, préstamos, riesgo operacional (continuidad de negocios, seguridad de información, gestión de proveedores, riesgos tecnológicos y operacionales), sistemas de pagos, entre otros”, señala el sitio web de Next.

Además de Claeys, Olivares, Pavez y Macías, entre los socios de la consultora se encuentran Cristián Álvarez, exintendente de supervisión del mercado de valores en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien además lideró el área de supervisión de riesgos financieros en la exSuperintendencia de Bancos.

También están Fernanda Urra, exsubgerente de riesgo operacional y continuidad de negocios en Transbank y exsubgerente de riesgo pperacional para Bice Inversiones y filiales Bicecorp. Asimismo, son parte de la consultora Andrés Torres, Andrés Messing, Marco Arenas, Patricio López, Gastón Moreira. Entre los abogados asociados se encuentran Juan Avendaño y Adrián Fuentes.