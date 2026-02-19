SUSCRÍBETE
    Nuevo Comité Interministerial agilizará ejecución de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Pública

    Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura, si bien valoraron la iniciativa, cuestionaron que el organismo dependa del Ministerio de Obras Públicas porque "desvirtúa el propósito de mayor integridad con los distintos ministerios".

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    DEDVI MISSENE

    Este jueves se publicó en el Diario Oficial el decreto de ley que crea el Comité Interministerial de Infraestructura que será presidido por el ministro de Obras Públicas y tendrá el objetivo de asesorar al Presidente de la República y servir de instancia coordinadora del desarrollo de infraestructura en distintas fases de la ejecución de obras del tipo.

    Su fin principal, según el artículo primero del decreto, será “servir de instancia coordinadora del desarrollo de infraestructura, tanto en fases de planificación y programación de inversiones como diseño y ejecución de obras de infraestructura”. En ese sentido, deberá “promover y articular el seguimiento de la implementación de los lineamientos, programas y proyectos definidos en el Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP)”, de acuerdo al artículo segundo.

    El PNIP es una herramienta que fue creada esencialmente para potenciar la infraestructura del país reconociendo las necesidades de las distintas regiones y zonas de Chile. Dicha iniciativa, presentada por el Ejecutivo en septiembre del año pasado, contempló una inversión de más de $366 billones y más de 22 mil proyectos, y tendrá un horizonte de 30 años.

    Contiene una hoja de ruta integrada y prospectiva, que cuantifica y prioriza proyectos de inversión e iniciativas de políticas públicas en materia de conectividad e integración territorial, seguridad hídrica, habitabilidad de centros poblados y seguridad energética.

    Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

    “En primer lugar, es una buena noticia para nosotros el reconocimiento de la necesidad de tener una institución que integre las distintas visiones y acciones que deben tomarse para mirar la infraestructura como palanca de desarrollo integral del país”, declaró al respecto Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, un organismo público-privado creado en 2012.

    “Queremos que en esta instancia converjan el sector público y privado. Vamos a seguir trabajado con los ministerios y con el Parlamento para eso”, agregó Cruz.

    Sin embargo, tiene cuestionamientos: “Nos parece que instalar en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) un órgano de esta naturaleza, desvirtúa el propósito de mayor integridad con los distintos ministerios. Debería ser una secretaría ejecutiva independiente”, planteó. Al respecto, aseguró que van a “seguir trabajando para eso”.

    En qué consiste nueva instancia

    Dentro de las funciones de este nuevo comité se encuentra solicitar información tanto a los ministerios integrantes como a otros órganos del Estado, del avance de las obras y planes sectoriales; promover la colaboración intersectorial; proponer al Presidente medidas, iniciativas y ajustes normativos para ejecutar programas estratégicos de infraestructura, poniendo especial énfasis en la viabilidad técnica, y sistematizar la información proveniente de los distintos órganos.

    Su conformación incluye a doce ministros: los jefes de las carteras de Obras Públicas -quien lo presidirá-, Interior, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, Educación, Salud, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Energía y Bienes Nacionales.

    La instancia sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año y podrá convocarse de forma extraordinaria por el jefe de la cartera de Obras Públicas. Asimismo, se establecerá un reglamento interno de funcionamiento para el cumplimiento de sus funciones.

    Estas últimas también incluyen el promover instancias de articulación con gobiernos regionales y municipalidades para favorecer la coherencia territorial de las decisiones de infraestructura y viabilizar la ejecución del PNIP 2025-2055, así como establecer subcomités o mesas técnicas para abordar temas específicos del ciclo de vida de las obras.

    La secretaría técnica del comité estará a cargo de la Dirección de Planeamiento del MOP, el órgano asesor estratégico del ministerio, y sería responsable de la coordinación operativa, el seguimiento de acuerdos, la preparación de antecedentes y la sistematización de la información territorial y sectorial.

