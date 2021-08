Plataforma revela Seguros Complementarios de salud nunca antes vistos en Chile

Es común que las personas asocien el seguro complementario de salud con el beneficio que otorgan algunas empresas a sus trabajadores, sin embargo, la contratación de un seguro complementario, también es una excelente alternativa para quienes buscan cobertura adicional al plan de Isapre o Fonasa, ya sea de forma individual o para su grupo familiar. Así lo aseguran en QuePlan.cl, la plataforma online que lleva años ofreciendo estos seguros con asesoría gratuita y a precios competitivos.

“Existe una gran diferencia de precios, coberturas y nivel de servicio entre las compañías, realmente sale a cuenta comparar”, comenta el cofundador de QuePlan.cl, Ryan Kerr.

Ranking “más vendidos”: Seguros Complementarios de Salud en QuePlan.cl

Cobertura: 60%

Deducible: 2 UF

Tope anual: 100 UF

Precio mensual desde: $27.353

Cobertura: 60%

Deducible: sin deducible

Tope anual: 25 UF

Precio mensual desde: $13.398

Cobertura: 60%

Deducible: 2 UF

Tope anual: 100 UF

Precio mensual desde: $15.253

Cobertura: 60%

Deducible: 2 UF

Tope anual: 100 UF

Precio mensual desde: $7.345

Cobertura: 100%

Deducible: sin deducible

Tope anual: 100 UF

Precio mensual desde: $22.038

Cobertura: 70 %

Deducible: 2 UF

Tope anual: 350 UF

Precio mensual desde: $34.764

Cobertura: 60%

Deducible: 2 UF

Tope anual: 100 UF

Precio mensual desde: $11.758

Cobertura: 85%

Deducible: Sin deducible

Tope anual: 25 UF

Precio mensual desde: $10.123

Cobertura: igual cobertura Isapre/Fonasa

Deducible: 1 UF

Tope anual: 255 UF

Precio mensual desde: $29.514

Cobertura: Igual cobertura Isapre/Fonasa

Deducible: 0,5 UF

Tope anual: 150 UF

Precio mensual desde: $38.408

* Fecha UF usada para precio: 10/08/2021

Para ver todos los seguros complementarios de la plataforma en más detalle, haz clic acá.

En sus cuatro años de funcionamiento, la startup QuePlan.cl ha logrado ganarse la confianza de las aseguradoras, lo que hoy les permite ofrecer planes únicos en el país y exclusivos (no disponibles en otro lado) para los usuarios de su plataforma.

Además, en QuePlan.cl se encuentran opciones no solo para los que tienen un plan de Isapre, también encuentras para aquellos que están en Fonasa y a precios más bajos que lo habitual.

¿Cómo elegir un Seguro Complementario?

El primer consejo que entregan en QuePlan.cl, y dicen que es uno de los más importantes, es: que está comprobado que la aseguradora que tiene tu conocido NO es necesariamente la mejor para ti. Lo mejor es no cerrar la búsqueda con una compañía determinada si no buscar un seguro que responda a la necesidad y analizar luego quién lo ofrece, pero no al revés.

La elección de un seguro es una elección personal y la contratación dependerá de la cobertura específica que se busque, el o los prestadores donde se quiera recibir atención, el sistema previsional de cada persona, entre otros.

En QuePlan.cl se puede comparar y contratar online un seguro complementario en simples pasos, sin ningún costo adicional y con asesoría personalizada. Desde el sitio indican que mensualmente más de 80.000 usuarios los visitan para cotizar y contratar.

Si estás interesado en cotizar y comparar, ingresa a: Comparador Seguros Complementarios.