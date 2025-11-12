OFERTA ELECCIONES $990
    Rosanna Costa: “Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante”

    La presidenta del Banco Central también respaldó el rally del IPSA. "Nuestra Bolsa se ha recuperado desde niveles que estaban más bajos, ha tenido una tendencia similar a sus pares emergentes, que es un crecimiento más acorde con lo que son los fundamentos de nuestra economía", comentó.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Rosanna Costa: "Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante"

    En el marco de la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2025, este miércoles la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, tal como es habitual, acudió a la Comisión de Hacienda del Senado para presentar el documento.

    Frente a las consultas que hicieron senadores, Costa allí comentó que “la persistencia de los déficit estructurales ya por varios años, han ido mermando las holguras fiscales y ha ido aumentando la deuda pública. Las proyecciones oficiales todavía indican que en los próximos años la deuda pública se mantendría por debajo de los niveles que se han definido como niveles prudentes”.

    En ese sentido, enfatizó que “mantener la cautela en las cuentas fiscales, a través de un endeudamiento soberano que sea sostenible, es una tarea muy importante. Y es importante porque permite mantener una condición adecuada del acceso a financiamiento, tanto para los hogares como para las firmas, y es importante también porque le entrega capacidad a la economía para absorber y para enfrentar situaciones y shocks que puedan venir en el futuro”.

    Bolsa local versus internacional

    Sobre los riesgos que están mirando, que son relevantes en la coyuntura, y que fueron alertados en el IEF, Costa dijo que “estamos diciendo que el riesgo más importante lo estamos observando desde el sector externo, y estamos diciendo también que las vulnerabilidades globales se han ido acentuando, que persisten focos de incertidumbre bien importantes, con un momento en el cual vemos en los actores de los mercados globales apetito por riesgo, que ha ido elevando precios de activos financieros riesgosos, que decimos que están elevados”.

    Comentó que “así está (constatado) en diversos informes de organismos que están evaluando permanentemente la situación de los mercados financieros globales, y por lo tanto, existe riesgos de un ajuste abrupto en los mercados financieros, que puede provenir, ya sea porque se exacerban estas incertidumbres por tensiones geopolíticas, por tensiones comerciales, institucionales”.

    Pero que “también puede ser por una apreciación distinta respecto de la sostenibilidad de la deuda soberana en países avanzados; o la percepción que hoy tienen los mercados sobre qué efecto tiene el cambio tecnológico en el crecimiento y en la actividad, particularmente también en la economía americana, donde habría una mayor resiliencia en el corto plazo proveniente del factor tecnológico”.

    Explicó que “todos esos son elementos que podrían generar ajustes abruptos en el precio de estos activos financieros y eso se transmite a los países emergentes, porque lo primero que pasa al ajustarse el valor de estos precios, es que se elevan las tasas de interés de largo plazo en mercados internacionales, eso significa que se encarece el crédito para países emergentes”.

    A su vez, “ese es un benchmark para nuestras propias tasas internas de largo plazo, se producen salidas de capitales desde los mercados emergentes, y esos cambios en los precios de los activos también repercuten en los agentes locales, se pueden producir las interconexiones que hay entre el sistema bancario y los agentes no bancarios que tengan que requerir aumentos de liquidez por llamados a margen, pueden pronunciar aún más el impacto sobre el valor de los activos”.

    Igualmente manifestó que “ese es un escenario de riesgo alto, baja probabilidad, pero de riesgo alto”.

    Al respecto, comentó que “sobre la situación del IPSA y las acciones en el mercado local, lo que nosotros estamos viendo hoy día en el mercado local, es que nuestra Bolsa se ha recuperado desde niveles que estaban más bajos, ha tenido una tendencia similar a sus pares emergentes, que es un crecimiento más acorde con lo que son los fundamentos de nuestra economía, y por lo tanto, hacemos una distinción en el diagnóstico entre los países en desarrollo y lo que estamos viendo en los países avanzados”.

