    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La compañía italiana propiedad de Volkswagen anunció en febrero pasado su arribo a Chile, pero la inauguración oficial del concesionario prevista para 2025 fue postergada.

    David Nogales
    Stephan Winkelmann, CEO de Lamborghini

    En febrero pasado, Lamborghini Automobili anunció su arribo oficial a Chile y que lo haría de la mano de la firma Exotic Import, la cual iba a distribuir de manera exclusiva sus icónicos deportivos en el país.

    Se esperaba que el concesionario de la emblemática marca italiana inaugurara un showroom con sus autos durante el segundo semestre de este año, pero todo se postergó para el próximo año.

    “No hemos inaugurado oficialmente el concesionario, pero ya han hecho las actividades para hablar con los clientes, para ver cuánto interés hay, para ya meter órdenes en el sistema, porque tienes que tener en cuenta que la lista de espera es muy larga”, dijo a Pulso el director mundial de comunicaciones de Lamborghini, Tim Bravo.

    El ejecutivo hispano alemán dijo que las listas de espera para un deportivo de la marca son de al menos 15 meses y que en los últimos ejercicios esa espera incluso supera los dos años.

    El mercado de los autos livianos nuevos locales ha mostrado un tibio crecimiento en 2025. Con datos a noviembre, la ANAC estimó que se han comercializado poco más de 281 mil unidades, lo que supone un alza de 2,4% en doce meses. Y en materia de autos de lujo, la actividad se ve más lenta aún. Porsche, Ferrari, Maserati y Jaguar han vendido menos este año que a igual mes de 2024.

    Stephan Winkelmann, CEO de Lamborghini

    Lamborghini tiene una sola matriculación en 2025, por lo que las apuestas están para los próximos ejercicios.

    “Cuando abrimos un concesionario en un país donde no hemos estado presentes es siempre un proceso un poco peculiar. El concesionario puede ya estar activo, tiene que estar en contacto ya con los clientes para iniciar la conversación con ellos, aunque a lo mejor el concesionario no esté aún abierto oficialmente”, explicó Bravo.

    Stephan Winkelmann

    Las declaraciones del ejecutivo se dieron en marco del primer Lamborghini Temerario entregado a un cliente en América, evento que se celebró en Miami, en el modernista estacionamiento ubicado en 1111 Lincoln Road. Hasta ese lugar llegaron personalidades de la sociedad de la ciudad, unos 500 clientes de Lamborghini y, por supuesto, los principales ejecutivos de la compañía.

    Lamborghini Temerario

    Entre ellos estaba el CEO mundial de Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, quien accedió a responder algunas consultas de Pulso en relación al mercado chileno.

    Chile es un mercado pequeño, pero hoy hay más compradores de altos ingresos. ¿Qué tan importante es Chile para Lamborghini en América Latina y ven oportunidades de crecimiento aquí?

    Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile y en América Latina en general. Al establecer nuevos concesionarios en mercados clave, hemos mejorado el acceso para nuestros valiosos clientes.

    Estamos orgullosos de ofrecer opciones de personalización únicas y ediciones especiales inspiradas en la rica herencia cultural de la región. Esta expansión refleja el compromiso de Lamborghini con ofrecer experiencias excepcionales y consolidar nuestra presencia en mercados emergentes, mientras seguimos inspirando y cautivando el corazón de los aficionados automotrices en todo el mundo.

    Siempre estamos evaluando nuevos mercados y encontrar al socio local adecuado es clave.

    A medida que la industria automotriz avanza hacia modelos eléctricos, ¿cómo está cambiando Lamborghini su estrategia para países como Chile, donde los autos eléctricos aún enfrentan problemas como la infraestructura de carga?

    La tecnología hace que los superdeportivos sean más fáciles que nunca y más entretenidos de conducir. Para Lamborghini, la electrificación se utiliza para mejorar el rendimiento de nuestros vehículos para que siempre podamos ofrecer el siguiente nivel a nuestros clientes.

    Nuestras nuevas arquitecturas híbridas están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y placer de conducción. Los motores eléctricos proporcionan torque instantáneo, una respuesta más precisa del acelerador y un mejor control de tracción en todas las condiciones.

    Al ofrecer vehículos híbridos, nuestros clientes disfrutan lo mejor de ambos mundos: se benefician de los motores eléctricos para reducir emisiones en situaciones de conducción urbana, y, al mismo tiempo, pueden manejar sus autos con motores de combustión. La carga no es en absoluto un problema para nuestra estrategia.

    En un país como Chile, donde hay pocos Lamborghini pero donde se percibe un interés por la marca, ¿qué tan importantes son las experiencias exclusivas, la personalización y las ediciones limitadas para su negocio?

    En Lamborghini no solo construimos autos, entregamos sueños. Lamborghini continúa redefiniendo el lujo moderno a través de una experiencia profundamente personalizada que transforma cada vehículo en una expresión singular de la visión de su propietario.

    Uniendo artesanía, innovación y exclusividad, garantizamos que cada experiencia del cliente sea tan única y extraordinaria como el vehículo que crean.

