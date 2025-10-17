Tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Santiago anota la primera baja trimestral en casi cinco años

A cinco años de la crisis del Covid-19, la industria aeronaútica en Chile ha logrado recuperar su flujo de pasajeros. Ya desde el año pasado el tráfico en los aeropuertos chilenos logró superar los niveles de 2019, previo a que las operaciones se vieran afectadas por las medidas sanitarias para contener el coronavirus.

Sin embargo, en medio de esa tendencia ascendente, en el tercer trimestre de este año el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago disminuyó por primer vez en un trimestre desde el primer cuarto de 2021.

Así lo muestran las cifras de la firma francesa Groupe ADP (parte del concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, junto a Vinci Airports y Astaldi Concessioni), que reporta mensualmente el tráfico aéreo de pasajeros en sus instalaciones en la capital del país.

Entre julio y septiembre, los viajeros sumaron un total de 6.514.084, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron a 6.547.552.

La última vez que se vio una caída trimestral fue en el primer trimestre de 2021, cuando anotó solo 2.002.785 pasajeros, 67% menos que los 6.118.634 de enero-marzo de 2020, justo cuando la pandemia del Covid llegó a Chile y resintió los flujos por más de un año.

Al hacer un zoom al trimestre, en julio el tráfico aéreo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez aumentó un 1,4%, hasta los 2.325.198 pasajeros, mientras en agosto el flujo disminuyó un 0,2% hasta 2.107.460 pasajeros, y septiembre descendió un 2,8%, a 2.081.426. En la baja pudo haber influido las Fiestas Patrias: este año hubo un día feriado menos que en 2024.

Pese a ello, las cifras anuales siguen siendo positivas. El tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago sube un 3% en los primeros 9 meses del año versus el mismo periodo del año pasado y los movimientos de aeronaves, también suben, aunque marginalmente, al expandirse un 0,1%.