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    Red Activa

    Fundación UC CHRISTUS y JetSMART acercan el mundo de la aviación a estudiantes de la Escuela Hospitalaria UC CHRISTUS

    Una visita que permitió a niños, niñas y adolescentes vivir una experiencia educativa única junto a voluntarios de JetSMART, quienes compartieron sus conocimientos sobre aviación, biodiversidad y trabajo en equipo, fortaleciendo el aprendizaje y la esperanza de los estudiantes.

    Por 
    RedActiva

    La Escuela Hospitalaria UC CHRISTUS acompaña desde 2006 a estudiantes que, por motivos de salud, no pueden asistir regularmente a sus establecimientos educacionales, ofreciendo continuidad a sus procesos de aprendizaje y desarrollo integral y es en este contexto que Fundación UC CHRISTUS, en conjunto con JetSMART, realizó una entretenida jornada de voluntariado en su aula con el propósito de generar experiencias significativas para niños y jóvenes que enfrentan procesos de salud complejos, acercando a los estudiantes al fascinante mundo de la aviación a través de actividades educativas, recreativas e inspiradoras.

    Durante la actividad, voluntarios de la aerolínea compartieron con estudiantes desde prekínder hasta octavo básico, quienes participan en la Escuela Hospitalaria de manera presencial, conectados online desde sus hogares en Santiago y en distintas regiones del país y también aquellos que permanecen hospitalizados.

    “Gracias a un formato híbrido, todos pudieron ser parte de esta experiencia, conocer de cerca el trabajo de pilotos y tripulantes de cabina, resolver sus inquietudes sobre los viajes en avión y descubrir la historia de las especies sudamericanas que identifican la flota de JetSMART”, afirmó Maribel Soto, Directora de la Escuela Hospitalaria UC CHRISTUS.

    La jornada también incluyó el testimonio de un piloto sobre su camino profesional, conversaciones con tripulantes de cabina respecto a la importancia de la seguridad aérea y actividades lúdicas como dibujo y pintura de aviones y animales, una colación compartida y la entrega de recuerdos para los estudiantes. Asimismo, voluntarios visitaron a niños que no pudieron asistir debido a su condición de salud, llevando esta experiencia directamente a sus habitaciones.

    “En Fundación UC CHRISTUS creemos que la recuperación también se fortalece a través de experiencias que inspiran, despiertan la curiosidad y permiten a los niños seguir soñando. Gracias al compromiso de JetSMART, nuestros estudiantes vivieron una jornada llena de aprendizaje, alegría y esperanza, reafirmando que el trabajo colaborativo puede generar un impacto muy significativo en sus vidas”, destacó Bernardita Ureta, directora ejecutiva de Fundación UC CHRISTUS.

    Por su parte, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART, señaló: “Para JetSMART, volar no solo significa conectar destinos, sino también acercar oportunidades, experiencias y nuevos sueños. Compartir con los estudiantes de la Escuela Hospitalaria nos permitió mostrarles que detrás de cada vuelo existe un equipo de personas comprometidas y que, con curiosidad, esfuerzo y perseverancia, pueden proyectarse hacia cualquier profesión que imaginen. Esto es parte esencial de quienes somos en JetSMART, aportando a nuestra sociedad y a quienes más lo necesitan.”

    Esta iniciativa refleja cómo la colaboración entre Fundación UC CHRISTUS y organizaciones comprometidas como JetSMART permite abrir nuevas oportunidades para nuestros niños y jóvenes, demostrando que la educación, el acompañamiento y la solidaridad también son una forma de cuidar. Juntos seguimos construyendo experiencias que inspiran, generan esperanza y ayudan a que cada estudiante continúe soñando sin importar las circunstancias.

    Más sobre:RedActivaUC CHRISTUSJetSMARTEscuela Hospitalaria UC CHRISTUSFundación UC CHRISTUS

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