A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami
La raqueta nacional comienza la semana con un próximo desafío en el cuadro principal del circuito.
Este lunes continúa la acción de Alejandro Tabilo (41°) en el Masters 1000 de Miami, donde la tercera ronda lo lleva a enfrentarse al estadounidense Alex Michelsen (40°).
La raqueta nacional va por el cupo a los 16 mejores, luego de vencer a al ruso Andrey Rublev (16°) el pasado sábado.
Un partido de alto interés al considerar que el ganador avanzará a octavos de final y deberá medirse con el vencedor del duelo entre el francés Corentin Moutet (30°) y el italiano Jannik Sinner (2°).
Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen
El duelo de Alejandro Tabilo contra Alex Michelsen es este lunes, 23 de marzo, no antes de las 17:00 horas de Chile.
El horario específico del partido dependerá del desarrollo de los turnos anteriores programados en el Court 1 del recinto.
Dónde ver el Masters de Miami
El Miami Open tiene transmisión confirmada en el canal ESPN.
Los partidos de tenis se pueden ver de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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