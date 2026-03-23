A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami. Foto referencial de archivo

Este lunes continúa la acción de Alejandro Tabilo (41°) en el Masters 1000 de Miami, donde la tercera ronda lo lleva a enfrentarse al estadounidense Alex Michelsen (40°).

La raqueta nacional va por el cupo a los 16 mejores, luego de vencer a al ruso Andrey Rublev (16°) el pasado sábado.

Un partido de alto interés al considerar que el ganador avanzará a octavos de final y deberá medirse con el vencedor del duelo entre el francés Corentin Moutet (30°) y el italiano Jannik Sinner (2°).

Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen

El duelo de Alejandro Tabilo contra Alex Michelsen es este lunes, 23 de marzo, no antes de las 17:00 horas de Chile.

El horario específico del partido dependerá del desarrollo de los turnos anteriores programados en el Court 1 del recinto.

Dónde ver el Masters de Miami

El Miami Open tiene transmisión confirmada en el canal ESPN .

Los partidos de tenis se pueden ver de forma online mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.