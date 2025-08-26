A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo este martes por el US Open en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes Alejandro Tabilo (122°) juega su siguiente desafío deportivo contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo según ranking ATP.

La raqueta nacional enfrentará a su adversario en las próximas horas por la primera ronda del US Open en Nueva York.

Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Zverev

El partido de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev es este martes, 26 de agosto.

De acuerdo a la programación del torneo, el primer duelo inicia a las 19:00 horas y posteriormente será el turno del cruce del chileno, alrededor de las 20:30 horas de Chile.

Dónde ver a Alejandro Tabilo