A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

La raqueta nacional se enfrenta al alemán durante esta jornada por la primera ronda del torneo.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo este martes por el US Open en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Este martes Alejandro Tabilo (122°) juega su siguiente desafío deportivo contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo según ranking ATP.

La raqueta nacional enfrentará a su adversario en las próximas horas por la primera ronda del US Open en Nueva York.

Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Zverev

El partido de Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev es este martes, 26 de agosto.

De acuerdo a la programación del torneo, el primer duelo inicia a las 19:00 horas y posteriormente será el turno del cruce del chileno, alrededor de las 20:30 horas de Chile.

Dónde ver a Alejandro Tabilo

Los partidos del US Open se transmiten en los canales ESPN2 y ESPN3, además de encontrarse de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.

