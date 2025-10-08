A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Siguen los cruces por los octavos de final del Mundial Sub 20 y llega el turno del enfrentamiento entre Argentina y Nigeria.

Los trasandinos se instalaron en la etapa tras imponerse ante Cuba, Australia e Italia en fase de grupos, mientras que los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros luego de vencer a Arabia Saudita.

Cuándo juega Argentina vs. Nigeria

El partido de Argentina contra Nigeria por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 8 de octubre, a las 16:30 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Argentina vs. Nigeria

El partido de Argentina vs. Nigeria se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Para ver los cruces del Mundial Sub 20 de forma online también se dispone de la plataforma DGO .