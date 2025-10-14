A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes continúan los amistosos internacionales de octubre y llega el turno del cruce entre Argentina y Puerto Rico.

Los dirigidos por Lionel Scaloni ya tuvieron su último entrenamiento, al que Lionel Messi se reincorporó tras su ausencia en el anterior partido de los trasandinos, por sus compromisos con el Inter Miami.

Cuándo juega Argentina vs. Puerto Rico

El partido amistoso de Argentina contra Puerto Rico es este martes, 14 de octubre, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan al Chase Stadium de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico

El partido de Argentina vs. Puerto Rico tiene transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce internacional se encuentra en la plataforma DGO.