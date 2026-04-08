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    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Los azulgrana deberán sacar ventaja de la localía para doblegar el registro histórico en favor de los colchoneros, en la etapa de cuartos de final de la máxima cita europea.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial LaLiga

    Este miércoles continúan los cruces por los cuartos de final de la Champions League con un atractivo duelo de clubes españoles, en el que Barcelona recibe a Atlético de Madrid.

    Ambos equipos se instalaron en la etapa tras alzarse ante Newcastle United y Tottenham Hotspur, respectivamente, en los octavos de final.

    Los clubes ya cuentan con dos antecedentes históricos de enfrentamientos en los cuartos de la máxima cita europea, ambas con un resultado favorable para los colchoneros.

    Cuándo juega Barcelona vs. Atlético Madrid

    El partido de Barcelona contra Atlético de Madrid es este miércoles 8 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

    Los azulgrana reciben a su rival en el Spotify Camp Nou de España.

    Dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid

    El partido de Barcelona contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN5.

    En tanto, la cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueChampions League hoyCuartosBarcelonaAtléticoAtlético MadridBarcaBarcelona - AtléticoBarca - AtléticoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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