A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20. Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

Esta semana sigue la acción de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20 y este viernes tiene su próximo partido contra Colombia.

Las selecciones se miden por la segunda fecha del Grupo A, donde la Roja llega tras un debut para el olvido, donde cayó 4-0 ante Paraguay, las anfitrionas del campeonato.

Cuándo juega Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia es este viernes, 6 de febrero, a las 18:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Emiliano Ghezzi de Paraguay.

Dónde ver a Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia se transmite en televisión abierta por Canal 13 y también en la señal de DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.