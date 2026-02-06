A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20
Las seleccionadas juveniles tienen su segundo desafío por el Grupo A durante este viernes.
Esta semana sigue la acción de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20 y este viernes tiene su próximo partido contra Colombia.
Las selecciones se miden por la segunda fecha del Grupo A, donde la Roja llega tras un debut para el olvido, donde cayó 4-0 ante Paraguay, las anfitrionas del campeonato.
Cuándo juega Chile vs. Colombia
El partido de Chile contra Colombia es este viernes, 6 de febrero, a las 18:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Emiliano Ghezzi de Paraguay.
Dónde ver a Chile vs. Colombia
El partido de Chile contra Colombia se transmite en televisión abierta por Canal 13 y también en la señal de DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.