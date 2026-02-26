A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana. Foto referencial clublanus.com

Esta semana se define al campeón que logre conquistar la Recopa Sudamericana, con el partido de vuelta entre el Flamengo de Erick Pulgar y el Lanús de Matías Sepúlveda.

El cuadro granate llega a Brasil con ventaja, tras alzarse por 1-0 en su cruce de ida como locales.

Cabe recordar que el equipo del Brasileirão se instaló en la lucha por la Recopa tras alzar la Libertadores, mientras que los argentinos hicieron lo propio al conseguir la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Flamengo vs. Lanús

El partido de Flamengo contra Lanús es este jueves, 26 de febrero, a las 21:30 horas de Chile.

Este compromiso reúne a los clubes en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

Dónde ver a Flamengo vs. Lanús

El partido de Flamengo contra Lanús se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la definición de la Recopa Sudamericana va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.