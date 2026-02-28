A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming
Los locales reciben al cuadro ciudadano por la Premier League, en un partido válido para la Fecha 28.
El Manchester City tiene un nuevo desafío por la Premier League este fin de semana, donde visita a Leeds United en el marco de la Fecha 28.
Los locales vienen de empatar a 1 con Aston Villa, mientras que los ciudadanos tuvieron un último triunfo por 2-1 ante Newcastle y se mantienen como escoltas del Arsenal en la tabla inglesa.
Cuándo juega Leeds United vs. Manchester City
El partido de Leeds United contra Manchester City es este sábado, 28 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Elland Road de Inglaterra para este compromiso.
Dóne ver a Leeds United vs. Manchester City
El partido de Leeds United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
