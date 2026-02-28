A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

El Manchester City tiene un nuevo desafío por la Premier League este fin de semana, donde visita a Leeds United en el marco de la Fecha 28.

Los locales vienen de empatar a 1 con Aston Villa, mientras que los ciudadanos tuvieron un último triunfo por 2-1 ante Newcastle y se mantienen como escoltas del Arsenal en la tabla inglesa.

Cuándo juega Leeds United vs. Manchester City

El partido de Leeds United contra Manchester City es este sábado, 28 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Elland Road de Inglaterra para este compromiso.

Dóne ver a Leeds United vs. Manchester City

El partido de Leeds United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.