A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br

Marruecos se enfrenta con Brasil en el último partido por los cuartos de final del Mundial Sub 17 que se encuentra programado para este viernes.

Los africanos vienen de derrotar a Mali, mientras que la Canarinha se instaló en la etapa tras eliminar a Francia en penales durante los octavos de final.

Cuándo juega Marruecos vs. Brasil

El partido de Marruecos contra Brasil es este viernes, 21 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Marruecos vs. Brasil

El partido de Marruecos contra Brasil se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.