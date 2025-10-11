A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

México y Argentina se miden este fin de semana por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

El conjunto azteca se instaló en la etapa tras dejar a la Selección Chilena en el camino, mientras que los trasandinos también vienen de alzarse ante Nigeria.

Cuándo juega México vs. Argentina

El partido de México vs. Argentina por el Mundial Sub 20 es este sábado, 11 de octubre, a las 20:00 horas.

Para el cruce de cuartos de final, las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a México vs. Argentina

El partido de México vs. Argentina se transmite en el canal Chilevisión y DSports de DirecTV.

De forma online, la cobertura se encuentra en la señal chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.