A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden durante este miércoles por la Fecha 3 del torneo internacional.
Monaco recibe a Tottenham Hotspur durante este miércoles, continuando con la tercera fecha de la Champions League.
En el contexto del torneo internacional, los locales llegan tras un empate a 2 con Manchester City, mismo resultado que obtuvieron los ingleses ante Bodo/Glimt en la jornada anterior.
Cuándo juega Monaco vs. Tottenham Hotspur
El partido de Monaco vs. Tottenham Hotspur es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Luis II de Mónaco.
Dónde ver a Monaco vs. Tottenham Hotspur
El partido de Monaco vs. Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.