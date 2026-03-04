SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    La Roja Femenina sale a la cancha durante este miércoles como visitante.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming. Foto referencial de archivo Karol Cueva – Comunicaciones FFCh.

    Este miércoles llega un nuevo desafío para la Roja Femenina, donde Chile visita a Paraguay en el marco de un partido amistoso internacional.

    Con este cruce, las dirigidas por Luis Mena vuelven a la acción con miras a su participación en la Liga de Naciones Femenina.

    Cuándo juega La Roja Femenina

    El partido de Paraguay contra Chile Femenino es este miércoles, 4 de marzo, a las 19:00 horas.

    Las selecciones se miden en el Estadio Ypané de Paraguay para este compromiso.

    Dónde ver a Paraguay vs. Chile

    El partido de Paraguay contra Chile Femenino se transmite por las pantallas de Chilevisión.

    De forma online, el amistoso internacional va por la señal en vivo de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

