A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming
La Roja Femenina sale a la cancha durante este miércoles como visitante.
Este miércoles llega un nuevo desafío para la Roja Femenina, donde Chile visita a Paraguay en el marco de un partido amistoso internacional.
Con este cruce, las dirigidas por Luis Mena vuelven a la acción con miras a su participación en la Liga de Naciones Femenina.
Cuándo juega La Roja Femenina
El partido de Paraguay contra Chile Femenino es este miércoles, 4 de marzo, a las 19:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Ypané de Paraguay para este compromiso.
Dónde ver a Paraguay vs. Chile
El partido de Paraguay contra Chile Femenino se transmite por las pantallas de Chilevisión.
De forma online, el amistoso internacional va por la señal en vivo de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
Lo Último
Lo más leído
4.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.