A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming

Este domingo tiene lugar el derbi entre Sevilla y el Real Betis, en un nuevo desafío para el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Los clubes se miden por la Fecha 14 de LaLiga de España, a la que los locales llegan tras caer ante Espanyol, mientras que los dirigidos por Manuel Pellegrini vienen de empatar con Girona.

Cuándo juega Sevilla vs. Real Betis

El partido de Sevilla contra Real Betis es este domingo, 30 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Real Betis

El partido de Sevilla contra Real Betis se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.