A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming
El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide contra los dirigidos por Manuel Pellegrini en el marco de LaLiga de España.
Este domingo tiene lugar el derbi entre Sevilla y el Real Betis, en un nuevo desafío para el equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Los clubes se miden por la Fecha 14 de LaLiga de España, a la que los locales llegan tras caer ante Espanyol, mientras que los dirigidos por Manuel Pellegrini vienen de empatar con Girona.
Cuándo juega Sevilla vs. Real Betis
El partido de Sevilla contra Real Betis es este domingo, 30 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Real Betis
El partido de Sevilla contra Real Betis se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.