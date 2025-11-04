A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Arsenal por la Champions League
El partido se desarrolla durante este martes por la cuarta fecha del campeonato.
Este martes regresan los duelos por la Champions League, donde Slavia Praga recibe a Arsenal por la cuarta fecha.
El cuadro checo arrastra un anterior empate sin goles contra Atalanta, disputado a finales de octubre.
Por su parte, los Gunners vienen de alzarse por 4-0 contra Atlético de Madrid, en el contexto de la cita internacional.
Cuándo juega Slavia Praga vs. Arsenal
El partido de Slavia Praga contra Arsenal es este martes, 4 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.
Para el compromiso de la Champions League, los clubes se miden en el Fortuna Arena de República Checa.
Dónde ver a Slavia Praga vs. Arsenal
El partido de Slavia Praga contra Arsenal se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.