A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Los clubes se miden este domingo en un partido válido por la Fecha 20 de la Liga de Primera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Este domingo se terminan de definir los cruces por la Fecha 20 de la Liga de Primera y uno de ellos enfrenta a Universidad de Chile contra Audax Italiano.

Los Azules llegan tras alzarse por 4-1 ante Unión Española en el torneo local, mientras que su rival viene de caer por 0-4 con Deportes Limache.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Audax Italiano

El partido de Universidad de Chile vs. Audax Italiano es este domingo, 17 de agosto, a las 12:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano

El partido de Universidad de Chile contra Audax Italiano se transmite en el canal TNT Sports Premium.

De forma online, el cruce es parte del catálogo deportivo de la plataforma HBO Max.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2025Universidad de ChileAudax ItalianoU de Chile vs Audax ItalianoUniversidad de Chile vs Audax ItalianoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

COMENTARIOS

