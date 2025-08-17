A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo se terminan de definir los cruces por la Fecha 20 de la Liga de Primera y uno de ellos enfrenta a Universidad de Chile contra Audax Italiano.

Los Azules llegan tras alzarse por 4-1 ante Unión Española en el torneo local, mientras que su rival viene de caer por 0-4 con Deportes Limache.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Audax Italiano

El partido de Universidad de Chile vs. Audax Italiano es este domingo, 17 de agosto, a las 12:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a U. de Chile vs. Audax Italiano

El partido de Universidad de Chile contra Audax Italiano se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce es parte del catálogo deportivo de la plataforma HBO Max.