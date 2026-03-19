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    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Recientemente se confirmó el añadido de una quinta y última función del show Ecos en Santiago.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas? Foto: Nora Lezano

    Avanza la cuenta regresiva para las próximas presentaciones de Soda Stereo y los fanáticos en Chile cuentan con una nueva oportunidad para adquirir entradas, tras el anuncio de una quinta fecha.

    Así fue confirmado recientemente por parte de la productora Lotus, al comunicar la jornada del 28 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, como última función en el Movistar Arena de Santiago.

    La fecha corresponde a una doble función, porque ya se encontraba programada una presentación a las 21:00 horas el mismo sábado.

    También se dieron a conocer los detalles de la venta de entradas para esta quinta jornada, donde cabe recordar que las cuatro anteriores presentaciones se encuentran agotadas.

    Venta de entradas para Soda Stereo

    La venta de entradas para la quinta fecha de Ecos de Soda Stereo se realiza mediante Puntoticket.

    El proceso cuenta con una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, que se encuentra activa desde este jueves.

    Posteriormente, la venta general está programada para el sábado 21 de marzo a las 12:00 horas.

    Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:

    • Tribuna $34.500
    • Platea alta silver $46.000
    • Platea alta golden $51.800
    • Silver $57.500
    • Accesibilidad universal o acompañante $57.500
    • Platea baja silver $69.000
    • Platea baja golden $92.000
    • Golden $97.800
    • Platea baja diamante $103.500
    • Platinum $126.500
    • Diamante $149.500

    Recordar que Ecos es una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti en vivo, junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

    La puesta en escena se presenta bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

    Más sobre:MúsicaConciertosSoda StereoEcosSoda Stereo EcosSoda Stereo ChileSoda Stereo 2026Venta de entradasQuionta fechaNueva fechaEntradasPreventaPreciosPuntoticketPunto ticket

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