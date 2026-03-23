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    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes y turismo?

    El evento comercial presenta promociones en vuelos, hospedaje y más, a lo largo de tres jornadas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes y turismo? Foto referencial de archivo

    Desde este lunes se desarrolla la nueva edición del Travel Sale, evento dedicado al comercio online en el rubro de viajes y turismo, que se traduce en una serie de descuentos en vuelos, hospedaje, y otras categorías similares.

    La jornada se extenderá por tres días, por lo que las promociones se podrán aprovechar hasta el próximo miércoles 25 de marzo.

    Se trata de una instancia que se organiza desde 2019 por parte de la Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

    Dónde revisar las ofertas del Travel Sale

    Las promociones de viajes, vuelos, alojamientos, paquetes turísticos y más se pueden revisar en el sitio oficial cyber.cl/travelsale.

    Se confirmó que la fecha actual, vigente desde el 23 al 25 de marzo, cuenta con la participación de 36 marcas del rubro.

    Desde la CCS se destaca que el principal atractivo de la edición se presenta en viajes hacia el Caribe, con hasta un 55% de descuento a destinos como Punta Cana, Cancún, Curazao, Playa del Carmen, La Romana, Montego Bay, San Andrés y Aruba.

    Además, hacia lugares de Sudamérica se ofrecen rebajas de hasta 40%, con sitios como Río de Janeiro, Florianópolis, Cartagena, Recife, Buenos Aires y Salvador de Bahía.

    Por su parte, quienes planifiquen viajes hacia Europa pueden encontrar ofertas de hasta 35% a ciudades como Madrid, Roma, París y Estambul.

    Más sobre:ComercioViajesTurismoTravel SaleTravel Sale 2026FechasOfertasPromocionesDescuentosPasajesDestinosVuelosHotelesCrucerosSegurosMaletasVacaciones

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