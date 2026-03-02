Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios. Foto de archivo

Ya se preparan los detalles para el regreso de Robbie Williams a Chile, quien pisará suelo nacional en el marco de la gira que promociona su nuevo disco, Britpop.

La cita con los fanáticos está programada para el 27 de septiembre de 2026, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El tour presenta el decimotercer trabajo de estudio del artista, que contó con colaboraciones de Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes de Supergrass, Tony Iommi de Black Sabbath, Jesse & Joy y Gary Barlow.

Venta de entradas para Robbie Williams

La venta de entradas para el concierto de Robbie Williams en Chile se realiza mediante la plataforma Ticketmaster.

El proceso comienza con una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, desde las 12:00 horas del lunes 2 de marzo.

La etapa estará activa por 48 horas o al agotar un stock de 4.500 unidades, donde se permiten máximo 6 entradas por cliente.

Posteriormente, el miércoles 4 de marzo al mediodía comenzará la venta general.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo valor final con cargo por servicio: