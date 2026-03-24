Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?
El dúo regresará a Chile en noviembre y visitará el Movistar Arena.
Este martes comenzó el proceso de preventa de entradas para la próxima presentación de Ca7riel & Paco Amoroso, quienes recientemente confirmaron su regreso a Chile.
El dúo latino volverá a nuestro país con una fecha confirmada para el 23 de noviembre en el Movistar Arena.
La presentación se enmarca en su gira Free Spirits, que llega luego del lanzamiento de su nuevo álbum del mismo nombre, que los llevará a escenarios de Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido y Europa.
Venta de entradas para Ca7riel & Paco Amoroso
La venta de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.
El proceso comenzó este 24 de marzo a las 11:00 horas, a través de una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile.
Posteriormente se realizará la venta general, programada para iniciar el próximo jueves 26 de marzo, desde las 11:00 horas.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio:
- Platea Zafiro $100.088
- Platea Royal $88.313
- Cancha $64.763
- Platea Baja $64.763
- Platea Alta $41.213
- Tribuna $35.325
- Accesibilidad universal o acompañante $35.325
La gira también ofrece un boleto VIP, que incluye acceso a Cancha Frontal con acceso prioritario, artículos de merchandising exclusivos y entrada anticipada al recinto, entre otros beneficios.
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