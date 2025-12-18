Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios. Foto referencial

Este jueves comenzó la venta de entradas para el próximo concierto de Cris MJ, que ofrecerá un show nombrado como El retorno del rey.

La fecha fue programada para el 17 de abril desde las 21:00 horas en el Estadio Nacional.

Venta de entradas para Cris MJ

La venta de entradas para el concierto de Cris MJ se encuentra activa en el sistema Puntoticket.

El proceso para adquirir los boletos comenzó mediante una etapa de preventa exclusiva para clientes Tenpo y este jueves se habilitó la venta general.

De acuerdo al sitio de venta, cada persona puede adquirir un máximo de 6 tickets para el concierto.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio