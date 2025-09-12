Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios
El proceso de compra de boletos empieza este viernes con una preventa exclusiva.
Durante este viernes comienza el proceso de venta de entradas para las próximas fechas de Ricardo Arjona en Chile.
El anuncio del regreso al país del guatemalteco señala dos presentaciones para los días 5 y 7 de junio de 2026 en el Movistar Arena.
La visita del cantante llega en el marco de su gira Lo que el seco no dijo, que se sumará a su extensa lista de 32 anteriores presentaciones en el recinto y consagra su especial vínculo con el público local.
Venta de entradas para Ricardo Arjona
La venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile se realiza mediante el sistema Puntoticket.
El proceso se habilita este viernes, 12 de septiembre, a las 12:00 horas, mediante una preventa exclusiva para clientes Falabella.
48 horas después, o hasta agotar stock, se activará la venta general de boletos para ver al artista.
Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:
- Primeras filas $273.775
- Diamante $203.875
- Diamante Lateral $173.294
- Platinum $157.275
- Platinum Lateral $133.684
- Golden $112.423
- Golden Lateral $95.559
- Platea Baja Diamante $157.275
- Platea Baja Golden $113.588
- Platea Baja Silver $89.123
- Platea Alta Golden $68.153
- Platea Alta Silver $63.493
- Tribuna $52.425
- Silla de ruedas y acompañante $68.153
