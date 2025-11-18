Comienzan las postulaciones al segundo llamado del Subsidio DS1

Durante esta semana comienza el proceso de postulación al segundo llamado del Subsidio DS1, programa para sectores medios que permite la compra o construcción de una vivienda.

Según informó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se trata de un trámite disponible de forma online, que requiere el acceso mediante Clave Única.

Cómo postular al Subsidio DS1

La postulación al Subsidio DS1 se realiza desde minvu.cl y considera tres fechas:

Postulación automática desde el 18 de noviembre para postulantes anteriores

Postulación en línea desde el 19 de noviembre para postulantes nuevos o personas con condiciones que han cambiado

Postulación vía formulario de atención ciudadana desde el 21 de noviembre para quienes necesitan construir en sitio propio o requieren acreditar alguna situación excepcional

Las tres vías de postulación se encontrarán habilitadas hasta el 28 de noviembre a las 16:00 horas .

Entre los requisitos generales de postulación se encuentra: