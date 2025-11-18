Comienzan las postulaciones al segundo llamado del Subsidio DS1
Desde este martes se habilita el trámite del beneficio a cargo del Ministerio de Vivienda.
Durante esta semana comienza el proceso de postulación al segundo llamado del Subsidio DS1, programa para sectores medios que permite la compra o construcción de una vivienda.
Según informó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se trata de un trámite disponible de forma online, que requiere el acceso mediante Clave Única.
Cómo postular al Subsidio DS1
La postulación al Subsidio DS1 se realiza desde minvu.cl y considera tres fechas:
- Postulación automática desde el 18 de noviembre para postulantes anteriores
- Postulación en línea desde el 19 de noviembre para postulantes nuevos o personas con condiciones que han cambiado
- Postulación vía formulario de atención ciudadana desde el 21 de noviembre para quienes necesitan construir en sitio propio o requieren acreditar alguna situación excepcional
Las tres vías de postulación se encontrarán habilitadas hasta el 28 de noviembre a las 16:00 horas.
Entre los requisitos generales de postulación se encuentra:
- Tener 18 años de edad
- Contar con cédula de identidad. Personas extranjeras requieren su cédula de identidad para extranjeros vigente que conste su residencia definitiva
- Acreditar una cuenta de ahorro con, al menos, 12 meses de antigüedad. Para esta postulación debe ser anterior al 30 de octubre de 2024
- Contar con el ahorro mínimo requerido según el tramo al que se va a postular y encontrarse reflejado como saldo disponible al mes anterior a la postulación en una cuenta de ahorro a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. Para este proceso corresponde al jueves 30 de octubre de 2025 a las 14:00 horas
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica según tramo
