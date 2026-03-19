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    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Queda poco para la nueva versión del evento que reúne promociones en vuelos, alojamiento en hoteles, paquetes turísticos, seguros y más.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes? Foto referencial de archivo

    Se confirmaron los detalles de la próxima edición del Travel Sale, evento de comercio online especializado en las promociones relacionadas a los viajes, como vuelos, alojamientos y paquetes turísticos.

    La nueva versión de la jornada tendrá lugar entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo, donde se podrá aprovechar de ofertas con hasta un 55% de descuento.

    Así fue confirmado desde la Cámara de Comercio de Santiago, que organiza la fecha desde 2019 en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

    Dónde revisar las ofertas del Travel Sale

    Las promociones en viajes y turismo del Travel Sale 2026 se podrán revisar entre el 23 y el 25 de marzo en el sitio oficial cyber.cl/travelsale.

    Para la siguiente versión del evento se prepara la participación de 36 marcas del rubro, donde se presentarán descuentos en categorías como paquetes turísticos, seguros de viaje, arriendo de vehículos y accesorios.

    Desde la CCS se destaca que el principal atractivo de la edición se presentará en viajes hacia el Caribe, con hasta un 55% de descuento a destinos como Punta Cana, Cancún, Curazao, Playa del Carmen, La Romana, Montego Bay, San Andrés y Aruba.

    Además, hacia lugares de Sudamérica se ofrecerán rebajas de hasta 40%, con sitios como Río de Janeiro, Florianópolis, Cartagena, Recife, Buenos Aires y Salvador de Bahía.

    Por su parte, quienes planifiquen viajes hacia Europa podrán encontrar ofertas de hasta 35% a ciudades como Madrid, Roma, París y Estambul.

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