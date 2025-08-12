Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Desde este 13 de agosto se implementará el uso de prefijos definidos para los números desde los que se realizan llamadas comerciales, lo que permitirá reconocer cuándo se trata de comunicaciones no deseadas o spam.

Según indica el anuncio emitido desde el gobierno sobre la nueva normativa, se ordenará a las empresas a utilizar la numeración para las comunicaciones telefónicas, sean o no solicitadas.

Lo anterior permitirá identificar el origen de la llamada entrante y también diferenciar las comunicaciones comerciales de eventuales fraudes, como llamadas falsas con las que se intenten realizar estafas.

Nuevos prefijos de llamadas spam

Las llamadas comerciales deberán utilizar los siguientes prefijos:

Número 809 para llamadas masivas con fines publicitarios no solicitadas .

Número 600 para comunicaciones con fines publicitarios solicitadas o aceptadas mediante un contrato de servicio.

Nuevos prefijos para llamadas comerciales. Foto: subtel.gob.cl.

Al respecto, se prohibirá el uso de otro tipo de numeración por parte de las empresas para contactar a los usuarios o potenciales clientes mediante llamadas masivas y/o automatizadas.

Desde la Subsecretaría de Telecomunaciones se indica que si una persona recibiera una llamada con fines informativos o publicitarios, que no tenga uno de los prefijos definidos, podrá establecer un reclamo en este enlace.