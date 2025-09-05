Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos. Foto referencial de archivo

En los próximos días se informará sobre los resultados de la reciente convocatoria al Subsidio Eléctrico, que facilitará una rebaja en la cuenta de la luz del hogar.

Se trata de la información relacionada al último llamado realizado desde el Ministerio de Energía para acceder al beneficio, que recibió postulaciones hasta el pasado 15 de julio.

Cabe recordar que el subsidio está dirigido a los grupos del 40% de menores ingresos del país, de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares, y entre los requisitos también se solicitaba contar con el pago del servicio al día, el 30 de julio.

Foto referencial Getty Images Oscar Martín

Resultados del Subsidio Eléctrico

Según indica ChileAtiende, los resultados de la reciente postulación al Subsidio Eléctrico se entregarán el 15 de septiembre .

La información se podrá revisar a través del sitio oficial subsidioelectrico.cl.

Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera:

Por un integrante el beneficio será de $37.838.

Entre dos y tres integrantes recibirán $49.190.

Hogares de cuatro o más integrantes contarán con $68.109.

En la situación de quedar saldo remanente, este se verá reflejado en el gasto del mes siguiente.