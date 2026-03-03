SUSCRÍBETE
    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    La ceremonia reunirá al Presidente Gabriel Boric con el mandatario electo, José Antonio Kast, en el Congreso Nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Quedan los últimos días previos a la próxima ceremonia de cambio de mando presidencial, actividad que reunirá al actual Presidente, Gabriel Boric, con el mandatario electo, José Antonio Kast.

    Se trata de una jornada protocolar en la que el gobierno saliente recibe a la administración entrante y se traduce en uno de los esperados eventos políticos que tiene lugar cada cuatro años, durante el mes de marzo.

    Cuándo es el cambio de mando 2026

    El cambio de mando presidencial se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 horas, y tendrá lugar en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

    Cabe recordar que se trata de una actividad protocolar de la tradición republicana de Chile, ante el Congreso Pleno, y cuenta con la participación de invitados nacionales y extranjeros.

    Durante la ceremonia se realiza la investidura del Presidente electo y se le entregan los símbolos de mando, correspondientes a la Banda Presidencial y Piocha de O’Higgins, según detalla el Senado.

    El evento contará con transmisión en vivo por parte de TV Senado y TV Cámara, además de los canales de televisión y plataformas digitales que se sumen a la cobertura.

