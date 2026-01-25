SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España

    Los clubes se miden este domingo por la Fecha 21 del torneo local.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España. Foto referencial de archivo

    Este domingo continúan los cruces por la Fecha 21 de LaLiga de España y llega el turno de Barcelona, que juega de local y recibe a Real Oviedo.

    Los actuales líderes de la tabla local vienen de caer por 1-2 ante Real Sociedad, pero celebraron un resultado 4-2 contra Slavia Praga en el contexto de la Champions League.

    Por su parte, los visitantes llegan a la jornada tras una anterior derrota por 2-3 contra Osasuna.

    Cuándo juega Barcelona vs. Real Oviedo

    El partido de Barcelona contra Real Oviedo es este domingo, 25 de enero, a las 12:15 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

    Dónde ver a Barcelona vs. Real Oviedo

    El partido de Barcelona contra Real Oviedo se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.

