Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 21 del torneo local.
Este domingo continúan los cruces por la Fecha 21 de LaLiga de España y llega el turno de Barcelona, que juega de local y recibe a Real Oviedo.
Los actuales líderes de la tabla local vienen de caer por 1-2 ante Real Sociedad, pero celebraron un resultado 4-2 contra Slavia Praga en el contexto de la Champions League.
Por su parte, los visitantes llegan a la jornada tras una anterior derrota por 2-3 contra Osasuna.
Cuándo juega Barcelona vs. Real Oviedo
El partido de Barcelona contra Real Oviedo es este domingo, 25 de enero, a las 12:15 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Real Oviedo
El partido de Barcelona contra Real Oviedo se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
