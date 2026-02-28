Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 26 de LaLiga de España.
Este sábado Barcelona vuelve a salir a la cancha en el marco de LaLiga, donde recibe a Villarreal por la Fecha 26.
Los azulgrana llegan a la jornada tras alzarse por 3-0 ante Levante en el torneo español, mientras que su rival hizo lo propio al dejar un resultado 2-1 contra Valencia la semana pasada.
Cuándo juega Barcelona vs. Villarreal
El partido de Barcelona contra Villarreal es este sábado, 28 de febrero, a las 12:15 horas de Chile.
Los clubes e miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.
Dónde ver a Barcelona vs. Villarreal
El partido de Barcelona contra Villarreal se transmite en el canal DSports.
De forma online, el partido de LaLiga va por la plataforma DGO.
