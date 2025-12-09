Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming
Los alemanes reciben al cuadro de Portugal en el Allianz Arena por la Champions League.
Esta semana regresa la acción de la Champions League, que en su Fecha 6 enfrenta a Bayern Múnich contra Sporting de Lisboa.
Los locales se encuentran en tercera posición de la tabla, solo superados por Arsenal y PSG, pero se presentan tras una anterior derrota precisamente ante los Gunners.
Por su parte, el cuadro de Portugal viene de celebrar un resultado 3-0 contra Club Brujas por la jornada de finales de noviembre.
Cuándo juega Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
El partido del Bayern Múnich contra Sporting Lisboa es este martes, 9 de diciembre, a las 14:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Allianz Arena de Alemania para este compromiso.
Dónde ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
El partido de Bayern Múnich contra Sporting Lisboa se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
