Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming . Foto de archivo Instagram @fcbayern

Esta semana regresa la acción de la Champions League, que en su Fecha 6 enfrenta a Bayern Múnich contra Sporting de Lisboa.

Los locales se encuentran en tercera posición de la tabla, solo superados por Arsenal y PSG, pero se presentan tras una anterior derrota precisamente ante los Gunners.

Por su parte, el cuadro de Portugal viene de celebrar un resultado 3-0 contra Club Brujas por la jornada de finales de noviembre.

Cuándo juega Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa

El partido del Bayern Múnich contra Sporting Lisboa es este martes, 9 de diciembre, a las 14:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Allianz Arena de Alemania para este compromiso.

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa

El partido de Bayern Múnich contra Sporting Lisboa se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.