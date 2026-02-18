Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League
El cuadro de Milán visita Noruega por el segundo día de playoffs.
Este miércoles siguen los partidos por la Champions League y Bodo/Glimt recibe a Inter de Milán.
Los clubes se miden en el marco del segundo día de playoffs, con intenciones de sellar su permanencia en la cita europea.
Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Inter
El partido de Bodo/Glimt contra Inter es este miércoles, 18 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega.
Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Inter
El partido de Bodo/Glimt contra Inter se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
