Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League. Foto de archivo Instagram @inter

Este miércoles siguen los partidos por la Champions League y Bodo/Glimt recibe a Inter de Milán.

Los clubes se miden en el marco del segundo día de playoffs, con intenciones de sellar su permanencia en la cita europea.

Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Inter

El partido de Bodo/Glimt contra Inter es este miércoles, 18 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega.

Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Inter

El partido de Bodo/Glimt contra Inter se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.