Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming. Foto referencial de archivo @sscnapoli

Copenhagen de Dinamarca recibe a Napoli durante este martes, en el marco de la Fecha 7 de la Champions League.

Los locales se presentan con buenos ánimos, tras un reciente 3-2 conseguido contra Villarreal en la jornada anterior, mientras que los italianos hicieron lo propio logrando un marcador 2-0 contra Benfica en diciembre pasado.

Cuándo juega Copenhagen vs. Napoli

El partido de Copenhagen contra Napoli por la Champions League es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Parken Stadion de Dinamarca.

Dónde ver a Copenhagen vs. Napoli

El partido de Copenhagen contra Napoli se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.