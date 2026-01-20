Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming
Los equipos se enfrentan durante este martes por la Fecha 7 de la Champions League.
Copenhagen de Dinamarca recibe a Napoli durante este martes, en el marco de la Fecha 7 de la Champions League.
Los locales se presentan con buenos ánimos, tras un reciente 3-2 conseguido contra Villarreal en la jornada anterior, mientras que los italianos hicieron lo propio logrando un marcador 2-0 contra Benfica en diciembre pasado.
Cuándo juega Copenhagen vs. Napoli
El partido de Copenhagen contra Napoli por la Champions League es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Parken Stadion de Dinamarca.
Dónde ver a Copenhagen vs. Napoli
El partido de Copenhagen contra Napoli se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
