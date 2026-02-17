Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League. Foto referencial de archivo @galatasaray

Esta semana vuelve la acción por la Champions League y uno de los primeros partidos enfrenta a Galatasary contra Juventus.

El cuadro, que compite en la Superliga de Turquía, recibe al equipo de Turín en el marco de los cruces de ida por los playoffs del campeonato europeo.

Cuándo juega Galatasaray vs. Juventus

El partido de Galatasaray contra Juventus es este martes, 17 de febrero, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los italianos visitan el estadio Rams Park de Turquía.

Dónde ver a Galatasaray vs. Juventus

El partido de Galatasaray contra Juventus se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.