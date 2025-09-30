Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming
Los italianos reciben al cuadro de República Checa por la segunda fecha del torneo.
Inter de Milán recibe hoy a Slavia Prague por la Champions League, que esta semana llega a su segunda fecha.
El cuadro italiano se presenta en la jornada tras alzarse por 2-0 ante Ajax de Ámsterdam, mientras que su rival viene de empatar a 2 ante Bodo/Glimt.
Cuándo juega Inter vs. Slavia Prague
El partido de Inter de Milán contra Slavia Prague por la Champions League es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Stadio Giuseppe Meazza de Italia.
Dónde ver a Inter vs. Slavia Prague
El partido de Inter vs. Slavia Prague se transmite en el canal ESPN7 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
