Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Inter de Milán recibe hoy a Slavia Prague por la Champions League, que esta semana llega a su segunda fecha.

El cuadro italiano se presenta en la jornada tras alzarse por 2-0 ante Ajax de Ámsterdam, mientras que su rival viene de empatar a 2 ante Bodo/Glimt.

Cuándo juega Inter vs. Slavia Prague

El partido de Inter de Milán contra Slavia Prague por la Champions League es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Stadio Giuseppe Meazza de Italia.

Dónde ver a Inter vs. Slavia Prague