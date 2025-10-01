Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming
Los participantes del Grupo D se miden este miércoles en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Este miércoles continúan los cruces por el Mundial Sub 20 de Chile y llega el turno del enfrentamiento entre Italia y Cuba.
Los participantes del Grupo D llegan en situaciones dispares, con los europeos celebrando una anterior victoria por 1-0 ante Australia, mientras que el cuadro caribeño lamentó una derrota por 1-3 ante Argentina en el debut.
Cuándo juega Italia vs. Cuba
El partido de Italia contra Cuba por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 1 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este cruce, las selecciones llegan hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Italia vs. Cuba
El partido de Italia vs. Cuba se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
