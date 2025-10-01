Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces por el Mundial Sub 20 de Chile y llega el turno del enfrentamiento entre Italia y Cuba.

Los participantes del Grupo D llegan en situaciones dispares, con los europeos celebrando una anterior victoria por 1-0 ante Australia, mientras que el cuadro caribeño lamentó una derrota por 1-3 ante Argentina en el debut.

Cuándo juega Italia vs. Cuba

El partido de Italia contra Cuba por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 1 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, las selecciones llegan hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Italia vs. Cuba