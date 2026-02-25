Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League. Foto referencial de archivo @galatasaray

Este miércoles se terminan de definir los playoffs de la Champions League, donde Juventus recibe a Galatasaray por su duelo de vuelta.

El cuadro de la Superliga de Turquía sale a la cancha con una amplia ventaja, tras el resultado global 5-2 del partido de ida, por lo que el próximo cruce es fundamental para decidir el avance en la competencia.

Cuándo juega Juventus vs. Galatasaray

El partido de Juventus contra Galatasaray es este miércoles, 25 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los italianos reciben a su rival en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín.

Dónde ver a Juventus vs. Galatasaray

El partido de Juventus contra Galatasaray se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.