Dónde y a qué hora ver a Leeds United vs. Liverpool por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Leeds United recibe al Liverpool en el marco de la Fecha 15 de la Premier League.

Los locales buscarán una nueva victoria tras imponerse por 3-1 ante Chelsea en la jornada pasada, misma en la que los Reds empataron a 1 con Sunderland.

Cuándo juega Leeds vs. Liverpool

El partido de Leeds United contra Liverpool es este sábado, 6 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.

Para esta fecha los clubes se miden en el estadio Elland Road de Inglaterra.

Dónde ver a Leeds vs. Liverpool

El partido de Leeds United contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.